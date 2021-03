Jessica Mercedes paraduje po Warszawie z PODRÓBĄ LOUIS VUITTON?! (ZDJĘCIA)

Jessica Mercedes od początku swojej kariery w polskich mediach musiała udowadniać, że nie przez przypadek znalazła się na świeczniku. Skrupulatnie budowany wizerunek influencerki runął jednak, gdy świat dowiedział się o przekrętach , które młoda bizneswoman uskuteczniała za zamkniętymi drzwiami swojego "domu mody". W zeszłym roku okazało się bowiem, że reklamowane jej nazwiskiem t-shirty "made in Poland" wcale "made in Poland" nie były .

Można by się spodziewać, że z tak solidną wtopą zaliczoną niecały rok temu Jessica Mercedes będzie nieco uważniej pilnować tego, co trafia na jej profile w mediach społecznościowych. A tu taka niespodzianka! Znane z zamiłowania do drogich akcesoriów od największych światowych projektantów dziewczę pochwaliło się w czwartek serią zdjęć sprzed kafejki, na których eksponuje walącą monogramem po oczach torebkę Louis Vuitton. Pomyślicie - dzień jak co dzień. Otóż nie! Internauci w mig wychwycili, że nowy nabytek Jemerced jest najpewniej bezczelną podróbką.