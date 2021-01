PODJARANA Jessica Mercedes piszczy i tańczy na widok paczki od Chanel: "AAA, NIE MOGĘ ODDYCHAĆ. O Jezu! O Boże!"

No to robimy unboxing - ogłosiła, otwierając karton na oczach widzów. - Doszły do mnie 2 looki od Chanel, abym założyła je na jutrzejszy pokaz Chanel - wytłumaczyła.

Chanel chciało mnie zaprosić na pokaz do Paryża, ale przez to, że jest COVID, nie jest to możliwe. Więc dostałam zaproszenie wirtualne, będę oglądać pokaz live. Poza tym dostałam 2 looki z wybiegu, żeby je sfotografować specjalnie dla Chanel. Więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Takie rzeczy raczej się nie dzieją u nas w Polsce. Więc to jest super, że zdecydowali się, że to właśnie mnie z całej Polski chcą ubrać na ten pokaz. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, aż mi się ręce trzęsą, mega się jaram - mówiła.