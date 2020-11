Zaaferowana Jessica Mercedes testuje tusz Julii Wieniawy: "No za***isty on jest!"

brońmysłabych 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jest mi przykro, że KK nie walczy o prawa zwierząt. Rozumiem stanowisko kościoła w sprawie aborcji. Nie rozumiem, dlaczego ksiądz w czasie mszy nie straszy piekłem tych co krzywdzą słabszych, nawet jakby to miała być świnka morska, zamęczona przez synka nieodpowiedzialnych i obojętnych rodziców. Nie rozumiem, dlaczego nie piętnuje torturowania zwierząt w hodowlach przemysłowych, cyrkach, laboratoriach testujących na zwierzętach, psów na łańcuchach. Co niedziele każdy duchowny powinien, w imię miłosierdzia Bożego, przekonywać wiernych do zrezygnowania z produktów odzwierzęcych.