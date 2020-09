Julia Wieniawa odpowiada na negatywne recenzje swoich kosmetyków? "Ktoś tu powinien "HEJTERA" OBEJRZEĆ"

Maka😂 17 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Huba dziewuszke poniosło to ze ktoś negatywnie myśli o jej produktach to jeszcze nie hejt. Póki co jeszcze każdy w tym kraju ma prawo do swojego zdania i nie wszyscy musza się zachwycać tym, co wymyśliła