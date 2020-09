Umęczona Julia Wieniawa narzeka na NATŁOK obowiązków: "Zasnęłam o 19 ze stresu"

gość 26 min. temu zgłoś do moderacji 58 0 Odpowiedz

No to zazdroszczę... Ja pod wpływem stresu nie potrafię zasnąć, co na dłuższą metę nie jest najlepsze. To chyba dobrze gdy człowiek może tak "odpłynąć" i odciąć się chociaż na chwilę od męczących spraw.