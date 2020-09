"Transparentna" Julia Wieniawa szczerze o składach swoich kosmetyków: "Nie twierdzimy, że są CAŁKOWICIE NATURALNE"

Julia Wieniawa bez wątpienia należy do grona najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. 21-latka nieustannie angażuje się w kolejne zawodowe projekty, błyszczy na okładkach i branżowych imprezach, a w ostatnim czasie również na parkiecie Tańca z Gwiazdami . Medialna popularność skutecznie zapewnia za to Julce intratne kontrakty reklamowe - niedawno okazało się, że celebrytka właśnie została twarzą znanej marki biżuteryjnej.

Mimo młodego wieku Julia Wieniawa stara się rozważnie zarządzać zgromadzonym do tej pory majątkiem. Celebrytka nie ukrywa, że najchętniej inwestuje w nieruchomości - zdążyła już dorobić się trzech mieszkań w Warszawie, w tym dwupiętrowego apartamentu, który właśnie urządza z pomocą Marcina Tyszki . Jakiś czas temu Julce zamarzyła się także kariera bizneswoman, niedawno ogłosiła więc otwarcie własnej marki kosmetycznej, Jusee Cosmetics.

Kosmetyki Wieniawy trafiły do sprzedaży internetowej w poniedziałek i już zdążyły wywołać spore zamieszanie w sieci. W ofercie celebrytki, jak na razie znalazło się kilka odcieni pomadek do ust w formie kredki w cenie 69 złotych oraz tusz do rzęs za jedyne... 89 złotych. Nie da się ukryć, że ceny produktów Julki nieco zaskoczyły część jej fanów.