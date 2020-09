"Skromna" Julia Wieniawa zapewnia, że lubi KONSTRUKTYWNE uwagi: "Takie słowa tylko mnie motywują"

Ona 2 godz. temu zgłoś do moderacji 43 9 Odpowiedz

Mam 27 lat, jestem z dysfunkcyjnej rodziny. Dopiero skończyłam studia, jeden z tzw prestiżowych kierunków, mam magistra i nie moge znaleźć pracy - serio. Bo przez to ze się uczyłam nie mam doświadczenia. Zaczęłam uczyć się kolejnego obcego języka, idę na studia 2 stopnia w języku angielskim a mój były partner uważa, ze marnuje czas, ze nie mam aktualnie nic do zaoferowania - ani pracy ani pomysłu na siebie. Ze za1,5 roku on będzie zarabiać minimum 55 tys € rocznie a ja ? Nie wiem sami co ja mam już robić. Nie mam z kim o tym porozmawiać, jest 7 rano a ja płacze.