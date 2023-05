Meghan Markle błyszczy na prestiżowej gali w Nowym Jorku z Harrym u boku. Zaledwie 10 DNI po nieobecności na koronacji... (ZDJĘCIA)

Hero 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

I dobrze - jedni królują na Wyspach, ci się chyba już uspokoili i żyją sobie po swojemu w US. Nakręcanie medialnych emocji to stary jak świat PR. Monarchia brytyjska jako jedyna wzbudza tak wielkie światowe zainteresowanie między innymi dzięki ich rodzinnym dramom - w sumie takim samym jakie są w każdej przeciętnej rodzinie - przedwczesna śmierć rodzica, nielubiana macocha, rywalizacja między rodzeństwem, niechęć między szwagierkami, itd, itp ... Każdy z nas to zna - a oni jeszcze na tym zarabiają. Niech im się w końcu poukłada- może kiedyś i bracia zaczną ze sobą gadać.