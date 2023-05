Ekspertka o nieobecności Meghan Markle na koronacji Karola III: "To pokazuje, z kim tak naprawdę ma konflikt w rodzinie"

Małgorzata 35 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Ja całą inbę tak interpretuję: Meghan bardzo dobrze wiedziała do jakiej rodziny wchodzi. Musiałaby żyć w buszu bez dostępu do internetu by nie wiedzieć. Wiedziała, że nie ma zamiaru siedzieć w zimnej Wielkiej Brytanii i że zawinie się za jakiś czas do Kalifornii. Obstawiam, że w pełnym momencie tego planu zwyczajnie coś poszło nie tak. Po pierwsze, zakładam, że wywiad brytyjski na bank sprawdził ją do trzech pokoleń wstecz i wyczyszczono wszystko to, co mogłoby źle wpłynąć na wizerunek rodziny królewskiej, a o czym Karol i William i tak wiedzieli, a Harry może niekoniecznie (informacje o domniemanych imprezach na jachtach, spotkania z księciem Andrzejem, kryminalna przeszłość matki itp) i przez to narodził się ich negatywny stosunek do Meghan. Po drugie, Meghan liczyła na to, że królowa pozwoli im stworzyć quasi-monarchię w Kalifornii i będą sobie z doskoku pracować dla monarchii i jednocześnie coś sobie na boku ukręcą. Ale to ewidentnie poszło nie po jej myśli to poszła na wojnę totalną wykorzystując jeden, ale bardzo chwytliwy w świecie poprawności politycznej argument, czyli rasizm. O ile w Europie ten temat jest tak sobie rozpatrywany, to w USA oskarżając kogoś o rasizm można sobie życie na nowo ułożyć, bo powiedzmy sobie szczerze - to bardzo subiektywne odczucie i byle pierdołka może zostać okrzyknięta rasizmem. Po trzecie, moim cała historia o rzekomej zazdrości Kate o Meghan i Meghan o Kate może być trochę nad wyraz rozdmuchiwana. Panie mogły sie nie lubić, bo nie musiały, ale myślę, że sama nagonka mediów przyczyniła się do tego, że obie nie mogą znieść swojej obecności w jednym pomieszczeniu.