Mężczyzna, który został posądzony o bycie "Meghan Markle w przebraniu" na koronacji Karola III, ZABIERA GŁOS! (WIDEO)

Meghan Markle była na koronacji w przebraniu? Nie, to Sir Karl Jenkins

Niedługo po wielkim święcie króla Karola III i królowej Camilli ruszyła lawina spekulacji na temat tego, czy Meghan Markle jednak pojawiła się tego dnia w Londynie, ale w przebraniu. Sposobnością do spekulacji okazało się zdjęcie, które jeden z użytkowników Twittera opublikował z dopiskiem: "Meghan, nas nie oszukasz" .

Wówczas wielu kontrowało, że to niemożliwe, bo na zdjęciu jest Sir Karl Jenkins, słynny kompozytor, którego utwory odtwarzano podczas uroczystości koronacyjnej. Nie wszyscy byli jednak przekonani, wciąż węsząc spisek. Nic zatem dziwnego, że głos w końcu postanowił zabrać sam zainteresowany, który udostępnił krótkie oświadczenie na TikToku. Zapewnił w nim, że to faktycznie on.