Meghan Markle jednak pojawiła się na koronacji? Internauci twierdzą, że była w przebraniu...

Hanka 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 11 Odpowiedz

2mln Polaków wyjechało przez zarobki. Zamiast je podnosić to firmy ściągają tych z wschodU. Tylko KONFĖDĖRACJA jest przeciw temu żeby wschód u nas osiedlać. . Spráwdź to sam i powiedz o KONF. innym. Czy tak ma być ze ty za Odrę do pracy a tańsi tu za ciebie zza granicy? No coty na to? Liczne firmy naszych nawet NIE SZUKAJA! Tylko tych spod Kijowa biorą.... MÓW INNYM O Konfie!!!