Kate Middleton bryluje na lunchu przed koronacją Karola III i dyskretnie WBIJA SZPILĘ Meghan Markle (ZDJĘCIA)

Kate Middleton może poszczycić się niesłabnącą popularnością wśród Brytyjczyków. Każde publiczne wyjście księżnej jest szeroko komentowane - i to nie tylko na Wyspach. Sympatia wobec ukochanej księcia Williama zdaje się być uzasadniona. 41-latka jest bowiem postrzegana jako uczynna, zawsze uśmiechnięta i skora do interakcji z fanami. Ponadto wiele magazynów i międzynarodowych portali już dawno okrzyknęło ja ikoną mody . Kate przyzwyczaiła fanów do dystyngowanych i eleganckich stylizacji, które nie raz warte są krocie. Należy jednak podkreślić, że księżna nie wstydzi się pokazać kilka razy w tym samym outficie, czym również zaskarbiła sobie uznanie.

Kate Middleton i książę William spotkali się z fanami tuż przed koronacją króla Karola III

W piątkowe popołudnie Kate Middleton i książę William zaskoczyli wiwatujących wzdłuż alei The Mall fanów, którzy z niecierpliwością oczekiwali pojawienia się royalsów. Książę i księżna Walii w przededniu wyczekiwanej koronacji dołączyli do króla Karola III oraz Camilli, aby przywitać się i zamienić słowo z licznie przybyłymi rodakami. Według relacji Daily Mail, Middleton ochoczo pozowała do zdjęć, zdecydowała się nawet porozmawiać na wideoczacie z jednym z fanów, który nie zdołał przybyć na miejsce. Po krótkim spacerze przedstawiciele brytyjskiej elity udali się na lunch do Pałacu Buckingham. Tam brytyjska rodzina królewska spotkała się m.in. z gubernatorami oraz premierami Zjednoczonego Królestwa.