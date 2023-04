Kate Middleton i książę William świętują 12. rocznicę ślubu. Lata temu prasa nadała księżnej ZŁOŚLIWY przydomek. Nie bez powodu

29 kwietnia zawsze będzie dla Kate Middleton i księcia Williama szczególną datą. To właśnie tego dnia 12 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ślub książęcej pary był bezapelacyjnie jednym z głośniejszych wydarzeń 2011 roku. Potwierdza to fakt, że transmisję z uroczystości zaślubin tych dwoje oglądało dwa miliardy (!) widzów.

Księżna Kate i książę William celebrują na Instagramie 12. rocznicę ślubu

Kate Middleton była nazywana "czekającą Katie". Wszystko przez księcia Williama

Historia związku Kate Middleton i księcia Williama

Middleton i Windsor poznali się jeszcze w 2001 roku podczas studiów na Uniwersytecie St. Andrews. Początkowo podobno tylko się przyjaźnili, oficjalnie zostając parą w 2003 roku, o czym prasa dowiedziała się dopiero rok później. Gdy w 2007 roku już wszyscy myśleli, że niebawem dojdzie do zaręczyn, rozstali się. Rozłąka nie trwała jednak długo, bo jeszcze w tym samym roku zaczęli ponownie być widywani razem. To nie sprawiło jednak, że książę od razu oświadczył się ukochanej. Po zejściu się Kate musiała czekać na pierścionek jeszcze około trzech lat. To właśnie wtedy w mediach zaczęła być nazywana "Waitie Katie". William zdecydował się na ten decydujący krok dopiero pod koniec 2010 roku podczas ich wspólnej wyprawy do Kenii.