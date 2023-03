Sprytny plan matki Kate Middleton spowodował, że córka jest teraz księżną?!

Ponadto do prasy doszły informacje jakoby Kate Middleton musiała poddać się badaniom na płodność. Gdyby nie zaliczyła testu mogłoby nie dojść do hucznego ślubu.

Sprytny plan matki Kate Middleton

Matka Middleton, Carole chciała za wszelką cenę poznać księcia Williama ze swoją córką. Gdy już się to udało Kate grzecznie czekała na zaręczyny. Media zaczęły ją uszczypliwie nazywać "Waity Katie" (tłum. czekająca Katie). Oficjalnie książe William poznał swoją wybrankę życia na studiach, lecz tiktokerka zajmująca się odkrywaniem ciekawych informacji z życia gwiazd, stwierdziła, że Kate Middleton zbliżała się do księcia już wcześniej.

Kate podeszła do tego bardzo strategicznie. Zrezygnowała z miejsca na jednym z najlepszych brytyjskich uniwersytetów w Edynburgu. Wybrała się do St. Andrews, który jest jednak na niższym poziomie. Była już nawet w mieście by wynająć mieszkanie, ale dowiedziała się, że William będzie się uczył na St. Andrews. William miał chodzić na historię sztuki, więc i ona tam się zapisała. Opóźniła własną edukację o rok ryzykując, że mogą nie przyjąć jej do St. Andrews - napisał w książce historyk.