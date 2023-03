Tak wygląda serialowa Kate Middleton w 6. sezonie "The Crown". PODOBNA? (ZDJĘCIA)

Serial "The Crown" to prawdziwy fenomen, który zdobył nie tylko ogromną popularność wśród fanów royalsów na całym świecie, ale również deszcz nagród. Nic więc dziwnego, że niedługo po premierze 5. sezonu netfliksowej produkcji ekipa powróciła na plan zdjęciowy, by tak szybko, jak to tylko możliwe, rozpocząć prace nad kolejną jej odsłoną. Tym razem historia ma skupiać się przede wszystkim na tragicznej śmierci księżnej Diany i jej przykrych następstwach oraz szkolnej przyjaźni księcia Williama i Kate Middleton.