Polka zagrała w "The Crown"! 38-letnia aktorka ma na koncie PONAD STO RÓL (ZDJĘCIA)

Po dwóch latach przerwy na Netfliksa powrócił uznany zarówno przez widzów, jak i krytyków serial "The Crown". W 5. sezonie twórcy skupili się przede wszystkim na rozpadającym się na oczach całego świata małżeństwie Diany z Karolem oraz jej narastającym konflikcie z Elżbietą. Ukazano też wydarzenia z 1992 roku okrzyknięte przez prasę jako "Annus horribilis" (łac. "okropny rok"). To właśnie wtedy rozpadły się trzy małżeństwa dzieci monarchini, do księgarni trafiła skandalizująca książka "Diana: Her True Story", a w zamku Windsor wybuchł pożar.