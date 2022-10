Judi Dench potępia twórców "The Crown". "Zaciera się granica między historyczną dokładnością a PRYMITYWNĄ sensacją"

wirtu 30 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

To akurat prawda. Ten sezon to będzie jazda po Windsorach bez trzymanki. Nawet nie trzeba oglądać, żeby wiedzieć jak to będzie wyglądało: okrutny Karol zdradzający świętą Dianę z wiedźmą Kamilą, a wokół tego wszystkiego chodzi królowa i załamuje ręce, rzucając teksty w stylu: "Jak mogło do tego dojść?!". Trochę to słabe - gdyby nakręcili ten okres lat 90 za jakieś 20 lat, dając odpowiednie światło historyczne na tamte wydarzenia, to zapewne lepiej zrobiłoby całej fabule. A tak będzie tendencyjny przekaz opierający całą historię na perspektywie Diany. Ponadto ten motyw jest wałkowany od ponad 20 lat - w filmach dokumentalnych i biograficznych gniotach - i szczerze mam trochę przesyt tej historii. Wszyscy wiedzą, że Karol zdradzał Dianę z Kamilą, że Fergie poszła w tango niedługo po ślubie z Andrzejem, że Diana romansowała z pułkiem wojska, że był wywiad dla BBC i książka Mortona, że zamek w Windsorze się spalił i królowa nazwała ten rok "annus horibilis" - The Crown nie pokaże nic nowego poza tym, że tamte wydarzenia podleje jakimś symboliczno-emocjonalnym sosem, tu rzucą jakiś symbol (np. spalony zamek), tam rzucą jakąś aluzję (że Karol chciał obalić matkę - co jest kompletną bzdurą bo w tamtym okresie miał poparcie społeczne na poziomie skorupki po jajku) i dadzą konkretny przekaz - że rodzina królewska to mafia, która wykańcza tych dobrych i niewinnych, kładąc ich na ołtarzu przetrwania korony. Najlepsze w tej całej zabawie jest to, że nigdy nikt w 100% nie będzie mógł stwierdzić, że wie jak było naprawdę. Bo magia korony polega na jej enigmie. Mogą sobie byłe księżniczki latać na wywiady, może się przetoczyć jeszcze niejedna burza medialna, a pałac i tak nie będzie się z tego tłumaczył. "Never complain, never explain"- tego trzymają się od setek lat.