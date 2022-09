Elizabeth Debicki sfotografowana na planie kolejnego sezonu "The Crown". TRUDNO ODRÓŻNIĆ ją od księżnej Diany (ZDJĘCIA)

Jakiś czas temu media zachwycały się prezencją australijskiej aktorki Elizabeth Debicki, która w serialu "The Crown" wciela się w rolę tragicznie zmarłej księżnej Diany. Teraz aktorka wróciła na plan po tym, jak tuż po śmierci Elżbiety II do mediów trafiła informacja o tym, że zdjęcia do serialu zostały wstrzymane. Peter Morgan, główny scenarzysta, informował, że zdjęcia zostały zawieszone z uwagi na szacunek, jakim ekipa miała darzyć monarchinię.

"Daily Mail" poinformował jednak, że przerwa ta trwała zaledwie jeden dzień, a aktorzy wrócili już na plan, który przeniósł się do Hiszpanii. To właśnie tak ekipa kręci sceny opowiadające o ostatnim miesiącu życia księżnej Diany. W Palma de Mallorca powstają zdjęcia z wakacji księżnej Walii. Na wykonanych przez paparazzi zdjęciach widać Elizabeth w czerwonej kreacji, którą trudno odróżnić od prawdziwej księżnej Diany.

Aktorce na planie towarzyszyli również Rufus Kampa i Will Powell, którzy wcielają się kolejno w role księcia Williama i księcia Harry'ego. Na fotografiach widać, jak cała trójka pływa motorówką po hiszpańskich wodach. To nawiązanie do wakacji z 1997 roku, ostatnich, które spędzili razem, zaledwie miesiąc przed śmiercią Diany. Synowie dołączyli do niej i Dodiego, a para odpoczywała wówczas na jachcie należącym do ojca Dodiego, Mohameda Al-Fayeda.

Niedawno ekipa "The Crown" rozpoczęła kręcenie szóstego sezonu serialu, który będzie jednocześnie ostatnim. W listopadzie tego roku fani doczekają się z kolei piątego sezonu produkcji. Nie da się ukryć, że ekipa robi, co może, by losy royalsów zostały precyzyjnie odwzorowane, a aktorzy prezentowali jak najwyższy poziom.

Na zdjęciach paparazzi Debicki prezentuje się niemalże identycznie jak księżna Diana. Ekipa zadbała również o to, by Elizabeth wystąpiła w tej samej kreacji, co w 1997 roku matka Harry'ego i Williama. Brytyjskie media zachwycają się aktorką i podkreślają jej niebywałe podobieństwo do "królowej ludzkich serc".

Zobaczcie zdjęcia. Też jesteście pod wrażeniem?

