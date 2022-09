Ujawniono, kto zagra księcia Williama i Kate Middleton w SZÓSTYM sezonie "The Crown" (ZDJĘCIA)

Fani z niecierpliwością czekają na 5. sezon "The Crown", którego premiera została zaplanowana na listopad 2022 roku. Okazało się jednak, że ruszyły już przygotowania do 6. sezonu, w którym to przedstawione zostaną między innymi perypetie księcia Williama i jego nastoletniego życia. Ukazany zostanie również okres jego nauki na uniwersytecie, gdzie poznał księżną Kate.