Emma Corrin z "The Crown" zabiega o uwagę BALONOWYM biustonoszem (ZDJĘCIA)

O takim debiucie marzy każdy młody aktor. Emma Corrin szturmem wdarła się na ekrany, gdy obsadzono ją w roli młodziutkiej księżnej Diany w 4. sezonie hitu Netfliksa The Crown. Od tamtego czasu Brytyjka wielokrotnie pojawiała się już na najważniejszych czerwonych dywanach w branży i wygląda na to, że wcale nie zamierza zwalniać tempa. Powoli wyrabia też sobie renomę prawdziwego "modowego zjawiska", a to za sprawą nieoczywistych stylizacji, w których lubi prezentować się przed aparatami.