Tak Elizabeth Debicki prezentuje się jako księżna Diana na planie "The Crown"! Podobna? (ZDJĘCIA)

Sukces The Crown jest dowodem na to, że życie pisze najlepsze scenariusze. Miliony widzów na całym świecie z wypiekami na twarzy śledzą serial oparty na losach brytyjskiej rodziny królewskiej. Już w listopadzie 2022 roku na platformę streamingową ma trafić piąty sezon produkcji, a ekipa filmowa uwija się w pocie czoła, by realizować widowisko na najwyższym poziomie.

Fani The Crown pozostają pod wrażeniem dopracowanej scenografii i charakteryzacji. Wszystko wskazuje na to, że po premierze kolejnej odsłony serii nie będą rozczarowani. Do sieci właśnie trafiły zdjęcia z planu piątej części produkcji, na których widać Dominica Westa w roli księcia Karola oraz Elizabeth Debicki w roli księżnej Diany.

Aktorka była ubrana identycznie co księżna dokładnie 6 września 1995 roku, kiedy (razem z tłumem fotoreporterów) odprowadzała księcia Williama do szkoły. Trzeba przyznać, że już na pierwszy rzut oka widać ogromne podobieństwo Debicki do Diany. Nie chodzi tutaj jedynie o wspomniany strój. Uwagę zwracają również fryzura czy postawa ciała.

Zobaczcie, jak West i Debicki prezentują się na planie. Będziecie oglądać The Crown?

