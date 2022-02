Elizabeth Debicki w czerwonej puchówce krąży po planie "The Crown" jako księżna Diana (ZDJĘCIA)

Oryginalna produkcja Netflixa "The Crown" od pierwszego sezonu cieszyła się ogromną popularnością. Widzowie z podekscytowaniem oglądali sfabularyzowane losy rodziny królewskiej, w serialu opowiedziane od czasów młodości królowej Elżbiety II. Aktualnie miłośnicy biograficznej serii z niecierpliwością wyczekują premiery piątego już sezonu, która zapowiedziana została na listopad tego roku. Najnowsze odcinki głębiej poruszą tragiczną historię księżnej Diany , jej burzliwego małżeństwa oraz problemów zdrowotnych.

Debicki na najnowszych fotografiach z planu "The Crown" znów udowodniła, że producenci trafili w dziesiątkę z wyborem odpowiedniej aktorki. Gwiazda przechadzała się między kamerami w krótkiej puchowej kurtce w czerwonym kolorze, do czego dobrana została granatowa czapka z daszkiem. Podobieństwo do księżnej Diany uzyskała dzięki charakterystycznemu uczesaniu oraz subtelnej biżuterii.