Aktorzy z "The Crown" DO ZŁUDZENIA przypominają księżnę Dianę i księcia Karola! (ZDJĘCIA)

Właśnie trwają zdjęcia do piątego sezonu hitowego serialu Netfliksa The Crown . Jak zapowiadają twórcy, tym razem fabuła będzie dotyczyć wydarzeń z lat 90. XX wieku. Skupi się ona przede wszystkim na problemach małżeńskich księżnej Diany i księcia Karola, rozpadzie ich małżeństwa oraz śmierci księżnej w 1997 roku.

Choć na premierę kolejnej odsłony The Crown będziemy musieli poczekać aż listopada 2022 roku, to w sieci już pojawiły się fotki z planu, które wręcz zachwyciły fanów produkcji. Wszystko ze względu na uderzające podobieństwo aktorów do prawdziwych bohaterów.