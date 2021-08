"The Crown". Elizabeth Debicki jako księżna Diana i Dominic West w roli księcia Karola na PIERWSZYCH ZDJĘCIACH z 5. sezonu!

Gaya 21 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Elizabeth Debicki jako Diana dobrana wprost rewelacyjnie. Natomiast Karol, to jakieś nieporozumienie. Jeśli osoba którą ktoś gra jeszcze żyje, to wypadałoby chociaż trochę podobieństwa uchwycić, a tutaj zero. Takim problemem jest znalezienie kogoś podobnego chociaż zewnętrznie do Karola? A może to celowe żeby myślał, że jest taki przystojny.