Elizabeth Debicki, Polka, która wcieli się w księżną Dianę w kolejnym sezonie "The Crown"

Fabryka snów od zawsze ma to do siebie, że łaknie młodych, pięknych i zdolnych aktorek, które można obwołać chlubnym mianem "nadziei Hollywood". Wiele wskazuje na to, że taki los niebawem spotka australijską aktorkę o polskich korzeniach, Elizabeth Debicki, która ma już na koncie kilka uznanych przez krytyków ról, a niebawem wcieli się w rolę ikonicznej "królowej serc" w netfliksowym serialu The Crown.