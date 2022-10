Wcielająca się w księżną Dianę Elizabeth Debicki odtwarza ostatnie wakacje "królowej ludzkich serc" na planie "The Crown" (ZDJĘCIA)

Niedawno ponownie ruszyły zdjęcia do kolejnego sezonu "The Crown". Fani netfliksowej produkcji nie mogą się doczekać, aż szósta odsłona serialu o rodzinie królewskiej ujrzy światło dzienne, bo to właśnie w ostatnim sezonie uwaga skupi się między innymi na księżnej Dianie i jej tragicznej śmierci. Mimo że w listopadzie tego roku premierę będzie miała dopiero piąta odsłona produkcji, to patrząc na najnowsze zdjęcia z planu, kolejny sezon również zapowiada się obiecująco.