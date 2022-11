Scenarzyści "The Crown" POPŁYNĘLI? W najnowszym sezonie zasugerowali, że za podpalenie zamku w Windsorze odpowiadać mogła... KSIĘŻNA DIANA

alesensacja 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W scenie MIĘDZY INNYMI pada na Dianę, a poza tym na praktycznie każdą inną dorosłą osobę w rodzinie królewskiej. Jakoś nie wydaje mi się, żeby scenarzyści "popłynęli", jest wysoce prawdopodobne że podejrzewali, że zrobił to ktoś z rodziny. Moi rodzice jak bylam mała zawsze podejrzewali ze każda możliwa szkoda w domu, to moja lub moich braci sprawka, a chodziło o przewróconą doniczkę, czy rozbity termometr, a nie spalony pałac XD Przeciąg w pokoju nigdy nie był podejrzany, a to on najczęściej okazywał się sprawcą XD