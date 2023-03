Kate i William ciągle się kłócą?! W ich posiadłości miało dochodzić do AWANTUR: "Rzucają w siebie różnymi przedmiotami..."

Kate i William mają kryzys?

To powoduje, że wielu obserwatorów nie wyobraża sobie nawet, by Kate i William mogli przechodzić jakieś kryzysy. Takie podobno są i, jak zapewnia Tom Quinn, ekspert ds. królewskich i autor szeroko dyskutowanej książki "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", są całkiem poważne. Ma dochodzić nawet do aktów pewnego rodzaju agresji...