Książę William i Kate Middleton przeprowadzili się ze względu na jego kochankę?! Mieszkała bardzo blisko...

Rzekomy romans księcia Williama z Rose Hanbury wciąż budzi ogromne zainteresowanie. Po tym, jak media rzuciły nieco światła na domniemaną relację męża Kate Middleton z kochanką, 38-letnia markiza Cholmondeley została wykluczona z wyższych sfer i nie pojawia się już w otoczeniu dawnej przyjaciółki. Niektórzy twierdzą, że nic się nie dzieje bez przyczyny.

O romansie Williama znów huczy cały świat. Kate chciała położyć kres ich relacji

O domniemanym romansie księcia Williama z Rose Hanbury media rozpisują się już od 2019 roku. Od tego czasu w kolorowej prasie pojawiły się dziesiątki teorii na temat tego, co ich połączyło i jak długo to trwało. Niektórzy sugerują nawet, że rzekoma kochanka royalsa doczekała się z nim dziecka, a sami zainteresowani mają się widywać do dziś. Pojawiły się nawet pogłoski, że spędzili razem ostatnie walentynki...

Teraz kolorowa prasa wróciła do innego wątku z życia Williama, a mianowicie niedawnej przeprowadzki jego i Kate Middleton do Adelaide Cottage w Berkshire. Media informowały o sprawie jeszcze w czerwcu 2022 roku, a jako potencjalny powód wymieniano wówczas chęć zamieszkania bliżej królowej. Okazuje się, że może to być niejedyny powód.

William i Kate przeprowadzili się ze względu na jego rzekomą kochankę?

Jak przekonują media, w tym serwis Music Mundial, to Kate miała zainicjować przeprowadzkę ich rodziny do nowego domu, a wszystko przez domniemaną kochankę Williama. Ujawniono bowiem, że Rose Hanbury mieszka zaledwie 7 kilometrów od ich dotychczasowego miejsca do życia, czego księżna nie mogła przeboleć.

Portal Daily Mail ogłaszał wówczas, że Kate i William chcą przenieść się do "skromniejszego" pałacu, aby być bliżej wiekowej monarchini i "nie być ciężarem dla podatników". Tak też się stało, a niedługo potem sfotografowano parę, gdy odprawiali pociechy do nowej szkoły.

Czy rzekomy romans miał z tym coś wspólnego? Royalsi milczą jak zaklęci i nie wydaje się, aby mieli skomentować krążące w sieci plotki.

Myślicie, że jest w tym ziarnko prawdy?

