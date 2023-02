Rzekomy romans księcia Williama i Rose Hanbury wraca na tapet. Kochanka miała zaspokajać jego NIETYPOWY FETYSZ...

Rzekomy romans Williama z przyjaciółką żony wraca na tapet. Pojawiły się szokujące plotki

Kochanka zaspokajała fetysz Williama? Szczegóły ich romansu szokują

Pozamałżeński romans pewnego brytyjskiego arystokraty jest tajemnicą poliszynela w Londynie oraz wśród angielskich arystokratów. To też temat rozmów na każdej imprezie i w każdej redakcji. Na niedawnej imprezie dla mediów powiedziano mi, że prawdziwym powodem romansu było zamiłowanie członka rodziny królewskiej do peggingu, do którego konserwatywna żona nie była przekonana. Podobno żona nie ma nic do tego, by mąż zaspokajał potrzeby seksualne gdzie indziej, o ile z nikim innym nie łączy go więź emocjonalna, jak to było w przypadku ostatniej kobiety - czytamy.