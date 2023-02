Tiktokerka przypomina romans księcia Williama z Rose Hanbury. Harry wiedział o niewierności brata?

Zdrady księcia Williama

Nad niewiernością Williama postanowiła ostatnio pochylić się jedna z tiktokerek. Tasha, znana pod nazwą tishtoking, opublikowała nagranie, w którym opowiada o pozamałżeńskich relacjach księcia. Twórczyni internetowa wskazuje, że najpierw ukochany Kate Middleton romansował z niejaka Jeccą Craig. To właśnie ona miała być powodem krótkiego rozstania książęcej pary w 2007 roku. William w 2016 roku nieoczekiwanie skorzystał nawet z zaproszenia na jej ślub, na który udał się do Kenii bez żony u boku.

Harry zdawał sobie sprawę z niewierności Williama?

Co do Hanbury, we wrześniu głośno było o tym, że jej mąż, David Rocksavage, utracił stanowisko markiza Cholmondeley, a co za tym idzie, wraz z żoną zniknęli z grona najbliższych Kate i Williama. Mąż domniemanej kochanki księcia Williama ZNIKA z królewskiego dworu! Kate Middleton maczała w tym palce?