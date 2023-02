Książę William ma nieślubne dziecko z byłą przyjaciółką Kate Middleton?! Tiktokerka przedstawia DOWODY

Magdalena 23 min. temu zgłoś do moderacji 27 0 Odpowiedz

Już pal licho z Williamem, Kate, Rose i jej mężem. Nikt nie patrzy na dobro ich dzieci. One chodzą do szkoły, mają kolegów i internet. Takie insynuacje bez prawdziwych dowodów w postaci testów DNA mogą narobić więcej problemów niż pożytku. Ja bym te wszystkie mądre inaczej tiktokerki, które nie mają co w życiu robić tylko snują teorie spiskowe pozwała i nakazała przedstawić te ich "dowody". Jak udowodnią swoje racje to dobrze, a jak nie to wysoka grzywna i roboty społeczne i w 3 sekundy by im głupoty z głowy wywietrzały.