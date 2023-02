Kate Middleton w spódnicy z sieciówki i w butach na obcasie "ściga się" z Williamem na rowerze stacjonarnym (ZDJĘCIA)

Daria 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Wiadomo, że sprawdza się w swojej roli i nie ma porównania z Meghan, ale jak obejrzałam gilmiki z nią to jednak widać, że zachowuje się sztucznie, jej reakcje i śmiechy zazwyczaj są przesadzone. Na zdjęciach fajnie to wygląda, ale na filmikach widać, że cały czas stara się by wyglądać jak najlepiej przed kamerą i aparatami, wodzi wzrokiem za kamerą, choć nigdy nie patrzy w obiektyw, bardzo wyraźnie gestykuluje, czasami gra słodką itd. Co oczywiście nie zmienia faktu, że Meghan o wiele bardziej szukała poklasku bo zaraz ktoś mi to zarzuci.