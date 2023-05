Kate Middleton w czerwonym płaszczu emanuje elegancją podczas wypadu z Williamem na miasto. Ikona stylu? (ZDJĘCIA)

Kate Middleton udała się z mężem "na miasto". Jej stylówka zachwyca

Podczas czwartkowego wyjścia książęcej pary do londyńskiej dzielnicy Soho, gdzie odwiedzili pub Dog & Duck, Kate znów nie zawiodła, jeśli chodzi o dopieszczony w każdym szczególe strój. Ukochana pretendenta do brytyjskiego tronu odziała się w podkreślający jej szczupłą sylwetkę czerwony płaszcz Eponine London, pod którym miała na sobie białą sukienkę Suzannah. Prosty, acz efektowny "look" został uzupełniony białymi czółenkami Jimmy Choo oraz torebką pochodzącą z kolekcji jednej z jej ulubionych marek, czyli Mulberry. W uszach księżnej dostrzec można było perłowe kolczyki Maria Black.