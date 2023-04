Roczny chłopiec ZWĘDZIŁ wartą krocie torebkę Kate Middleton! Tak zareagowała księżna (WIDEO)

Roczny chłopiec zwędził torebkę Kate Middleton. Tak zareagowała

Aktualnie Kate Middleton i książę William przebywają w Walii. W piątek małżonkowie odwiedzili miejscowość Aberfan, w której w 1966 roku doszło do pamiętnej katastrofy - wskutek osunięcia się hałdy węglowej zginęło wówczas ponad 140 osób. Książę i księżna Walii na miejscu wybrali do tamtejszego ogrodu pamięci, gdzie uczcili pamięć ofiarom tragedii i spotkali się z poddanymi. Wówczas doszło do pewnej niespodziewanej sytuacji, w wyniku której Kate Middleton... straciła torebkę.