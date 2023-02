Kate Middleton spotkała dawnego nauczyciela podczas wizyty w Kornwalii! Dla niego ZŁAMAŁA PROTOKÓŁ (ZDJĘCIA)

Kate Middleton w Kornwalii. Księżna spotkała dawnego nauczyciela

W czwartek Kate Middleton i książę William zawitali do Kornwalii. Książęca para odwiedziła miasto Falmouth, a na miejscu tamtejsze Narodowe Muzeum Morskie. Zanim małżonkowie weszli do środka, by dowiedzieć się nieco na temat miejscowej historii, Middleton czekała wyjątkowo miła niespodzianka. Księżna spotkała bowiem swojego dawnego nauczyciela. Jim Embury, bo tak nazywa się wspomniany mężczyzna, uczył Kate historii, gdy ta uczęszczała do podstawówki, obecnie spełnia się zaś jako wolontariusz w muzeum w Falmouth. Choć księżna nie widziała pedagoga od czasów ukończenia szkoły St Andrews w Berkshire, błyskawicznie rozpoznała w nim dawnego nauczyciela. 41-latka była wyraźnie uradowana spotkaniem i gdy tylko ujrzała mężczyznę, serdecznie go uściskała. Trzeba przyznać, że to nieczęsty widok wśród royalsów uchodzący za złamanie protokołu.