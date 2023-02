U royalsów stabilnie: Kate Middleton w MARYNARCE Z SIECIÓWKI siłuje się z oponami (ZDJĘCIA)

Kate Middleton już od ponad dekady może szczycić się tytułem księżnej Walii. Mało tego, 41-latka jest uznawana za jedną z bardziej lubianych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. Kate imponuje pogodnym usposobieniem, niesamowitym wyczuciem stylu i łączeniem elegancji z prostotą. Wielu docenia ją za to, że potrafi pokazać się publicznie w garniturze za ponad 11 tysięcy złotych, a zaledwie kilka dni później pozować do zdjęć w marynarce, która kosztowała ją kilkadziesiąt funtów. Middleton zaimponowała ostatnio Brytyjczykom, gdy postanowiła nieco zbliżyć się do rodaków. Niektórzy uznali jej czyn za złamanie protokołu i zasady królowej Elżbiety II.