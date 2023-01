Kate Middleton wbija szpilę Harry'emu? Wymowne słowa o psychoterapii: "NIE JEST DLA KAŻDEGO"

W ostatnich tygodniach o brytyjskiej rodzinie królewskiej najczęściej mówiło się w kontekście kolejnych sensacyjnych wyznań księcia Harry'ego. Przypomnijmy, że młodszy z synów księcia Karola niedawno udzielił aż dwóch wywiadów, w których ponownie nie oszczędził swoich bliskich. Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudza jednak głośna biografia Harry'ego "Spare", której kolejne fragmenty już od kilku tygodni regularnie pojawiają się w mediach. Jak na razie żaden z członków rodziny królewskiej nie zdecydował się skomentować wywodów księcia o odmrożonym penisie czy kontaktach z duchem księżnej Diany i nic nie wskazuje, żebyśmy w najbliższym czasie doczekali się oficjalnego stanowiska Pałacu.

Kate Middleton mówi o terapii. Miała na myśli księcia Harry'ego?

W czwartek książę William i Kate Middleton po raz pierwszy byli widziani publicznie od momentu premiery biografii Harry'ego. Małżonkowie odwiedzili szpital w Liverpoolu, gdzie spotkali się z przedstawicielami służby zdrowia. Podczas wizyty jeden z obecnych na miejscu dziennikarzy zapytał parę o głośną książkę księcia - jednak nie doczekał się odpowiedzi. Tego samego dnia William i Kate wybrali się także do siedziby fundacji zajmującej się zdrowiem psychicznym Open Door. Na miejscu małżonkowie mieli okazję porozmawiać z kilkorgiem nastolatków walczących z osobistymi problemami z pomocą sztuki czy tańca.

Podczas spotkania księżna Kate miała zapytać swoich rozmówców, czy uczestnictwo w warsztatach przynosi pożądane przez nich rezultaty. Jeden z nastolatków w odpowiedzi przyznał, jak bardzo muzyka pomaga mu w wyrażaniu emocji. Wówczas Middleton stwierdziła natomiast, że tradycyjne formy terapii nie są odpowiednie dla wszystkich. Brytyjskie media już doszukują się w jej słowach subtelnego nawiązania do księcia Harry'ego i jego doświadczeń w tej kwestii.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Festiwal playbacku na Sylwestrze Marzeń

Psychoterapie nie działają na niektórych ludzi, one nie są dla każdego. To bardzo ważne, żeby mieć wybór terapii - powiedziała w rozmowie z nastolatkiem.

Znacznie więcej rozmawia się o zdrowiu psychicznym. Często wokół tego tematu pojawiały się negatywne konotacje. Ale jeśli zrozumiemy, że istnieją bardziej pozytywne przestrzenie i doświadczenia, wówczas zmienimy sposób, w jakim się o tym mówi - dodała księżna.

Książę Harry w biografii opowiadał o terapii. William martwił się o brata

W biografii księcia Harry'ego nie zabrakło wątków związanych z jego zdrowiem psychicznym. W publikacji mąż Meghan Markle kilkakrotnie wspominał o własnych doświadczeniach z psychoterapią. Zdradził na przykład, że po ostrej kłótni, podczas której William miał go zaatakować fizycznie, niezwłocznie skontaktował się właśnie z terapeutką - tłumacząc, iż "nie wiedział do kogo innego zadzwonić". We wspomnianej rozmowie zdradził również, że jest dumny, gdyż ostatecznie "nie oddał" bratu. Książę w publikacji dziękował także kilkorgu zaprzyjaźnionym specjalistom.

To jednak nie wszystko, w swojej książce Harry wyraźnie zasugerował bowiem, że jego brat miał pewne wątpliwości co do jego uczestnictwa w terapii. Jak stwierdził książę, William miał być przekonany, że terapeuta, z którym się widywać, zafundował mu "pranie mózgu". Chciał także uczestniczyć w jednej z jego sesji, martwiąc się, na co jego brat mógł zostać "narażony".

Przypomnijmy, że Harry już wcześniej publicznie opowiadał o swoim zdrowiu psychicznym. W serii Apple TV "The Me You Can't See" książę zaprezentował na przykład, jak wygląda jego terapia pomagająca mu uporać się z napadami lęku.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.