Kate i William pokazali się PIERWSZY RAZ od czasu obsmarowania ich przez Harry'ego. Robią dobrą minę do złej gry? (ZDJĘCIA)

Zuta 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Jeden z dziennikarzy w UK porównał książkę Harry'ego do książki Hitlera i powiedział że Harry to nowy Htler. Jego zdaniem czytając tą książkę odnosi się wrażenie, że uważa się on podobnie jak Hitler za wielkiego bohatera, którym tak naprawdę nie jest. Ja rozumiem, że on nie jest obecnie zbytnio lubiany na wyspach, ale to porównanie było jak dla mnie niesmaczne, idące zbyt daleko i podchodzące wręcz pod mowę nienawiści.