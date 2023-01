Kate Middleton zachwyca w czerwonym garniturze od Alexandra McQueena za ponad 11 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Kate Middleton od lat może cieszyć się mianem "królowej stylu" i przoduje w rankingach popularności wśród członków rodziny królewskiej. Nie da się ukryć, że konkurencja nie jest zbyt duża, bo ostatnimi czasy książę Harry i Meghan Markle za sprawą swoich zwierzeń nieco stracili w oczach poddanych króla Karola III , który sam przez lata nieustannie musiał walczyć o sympatię Brytyjczyków. Księżna Kate i sztab specjalistów dbają jednak o to, by żona następcy tronu nie musiała się obawiać o swój wizerunek, a wszystkie jej kreacje i stroje są przemyślane w każdym calu.

Księżna Kate zadała szyku w garniturze od Alexandra McQueena

Niedawno Kate pojawiła się na zamku w Windsorze, gdzie miała okazję spotkać się z ekspertami z zakresu pediatrii i psychologii, a także zaprosić ich do współpracy przy projekcie Royal Foundation Centre for Early Childhood, nad którym to pochyla się od zeszłego roku. Księżna zaprezentowała się w czarnej marynarce od Alexandra McQueena, którą zestawiła z białą koszulą.