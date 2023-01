Kate Middleton robi szał w komnatach Windsoru w marynarce za prawie 7 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

Kate Middleton niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej lubianych członkiń rodziny królewskiej. Jej nieskazitelnemu wizerunkowi nie były w stanie zaszkodzić nawet ostatnie wypociny księcia Harry'ego zawarte w jego skandalicznej autobiografii. Jest to jedynie dowód na to, jak silną markę osobistą Kate zbudowała na Wyspach na przestrzeni ostatnich lat.

Księżna Walii miała kolejną okazję do zachwycenia publiki w ostatnią środę, kiedy do podejmowała na Zamku w Windsorze ekspertów z zakresu pediatrii i psychologii. Przyszła królowa zaprosiła ich do współpracy przy projekcie Royal Foundation Centre for Early Childhood, który zapoczątkowała w ubiegłym roku.