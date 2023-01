To z nimi randkował książę William przed Kate Middleton (ZDJĘCIA)

Książę William i jego małżonka księżna Kate od lat tworzą zgrany duet, którzy w przeciwieństwie do księcia Harry'ego i jego wybranki nie angażuje się w obyczajowe skandale i starają się utrzymywać swoją relację - o ile to możliwe - w sferze prywatnej. Mimo że Kate i William pobrali się w 2011 roku, to nie wszystko wskazywało na to, że zakochani w końcu będą razem. W pewnym momencie royalsi rozstali się, a William spotykał się z innymi kobietami. Trzeba również przyznać, że życie uczucie księcia było niezwykłe bogate, a kilkoro dziewcząt miało szansę na zostanie... księżną.