Książę William pojawił się na weselu swojej BYŁEJ dziewczyny (FOTO)

Nudaaaa 20 min. temu

Ten portal zszedł na psy. Zero ciekawych newsów o prawdziwych gwiazdach. Była prmiera filmu Babylonu. Piękna Margot Robbie z mamą czy inne mega gwiazdy na innych portalach. A tu tylko powielają foty z Instagrama jakis patocelebrytow i info o Cichopek i royalsach non stop. Żałosne. Pewnie za prawdziwe newsy o gwiazdach musieli by dużo płacić, to pozostaje im Instagram jakiś dziwolągów Przestaje tu zaglądać bo nie ma po co!