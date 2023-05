Meghan Markle i książę Harry gnają na randkę do luksusowej restauracji w Los Angeles (ZDJĘCIA)

Klaudia93 22 min. temu zgłoś do moderacji 1 44 Odpowiedz

Świat stanął na głowie. Czajcie to że mieszkam w norwegi i jesteśmy tu dwa lata i moje córki mają 11 lat i w szkole dorwały sobie jakiegoś rudzielca piegowatego z pierwszej klasy i mu tam dokuczały ale nie biły ani nic tylko czasem któraś go popchnęła tylko ale ogólnie to za nim łaziły na przerwach, przezywały, wyśmiewały, że rudzielec, brzydal i takie a raz mu plecak schowały. Trwało to dwa tygodnie w sumie i już jestem wezwana do szkoły. Poszliśmy tam dzisiaj z mężem i szok że o takie coś nas wzywają hahaha no masakra!! Wchodzimy a tam starzy rudzielca, psycholog, dyrekcja, wychowawca i afera na całą szkołę. Jakby dzieci nie mogły między sobą tego załatwić, a w ogóle to dzieci robią takie rzeczy normalnie. Kiedyś za dzieciaka pamiętam że się normalnie z rudzielców śmiało i dokuczało i nikt nie widział problemu, bo niby czemu? Tak umiera na zachodzie wolność i wolnośc słowa. Jeszcze mnie teraz czeka kontrola z barnevernetu. No absurd goni absurd a dopiero miałam kontrolę rok temu, bo moje córki miały wspólny pokój czaicie? To był powód kontroli i musieliśmy zmienić mieszkanie żeby maludy miały każda swój. Ja jako dziecko nie miałam i nikt na nas opieki nie nasyłał.