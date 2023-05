Media spekulują, że Meghan Markle jest w ciąży. Do sieci trafiły jej nowe zdjęcia. Udała się z mężem na randkę (FOTO)

6 maja miała miejsce koronacja króla Karola III, na której Meghan Markle się nie pojawiła. Sussexów reprezentował książę Harry, który samotnie towarzyszył ojcu w tym ważnym dniu. Nie da się ukryć, że amerykańska aktorka nie ma najlepszych relacji z rodziną ukochanego. Nieobecność na koronacji tłumaczona była jednak chęcią spędzenia czasu z dziećmi w Kalifornii. W ten sam dzień urodziny obchodził bowiem syn Meghan i Harry'ego - Archie. Brat księcia Williama również nie zabawił zbyt długo w ojczyźnie, bo tuż po ceremonii udał się na lotnisko, by jak najszybciej dotrzeć do żony i dzieci.

W mediach plotkowano o ciąży Meghan Markle

Wygląda jednak na to, że i tym razem doniesienia o rzekomej ciąży ukochanej księcia to jedynie plotki wyssane z palca. Serwis TMZ opublikował bowiem fotki, na których widać, jak Meghan w towarzystwie Harry'ego udaje się na sushi do jednej z amerykańskich knajp. Na zdjęciach można było dostrzec Marke w brązowej krótkiej sukience, którą zestawiła z klapkami w tym samym kolorze.