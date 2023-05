Meghan Markle wybrała się na spacer z DZIWNYM AKCESORIUM pod ubraniem. Fani zachodzą w głowę: "CO TO JEST?" (FOTO)

Meghan Markle na spacerze z przyjaciółmi. Internautów zastanawia pewien szczegół

Na opublikowanych zdjęciach widzimy Meghan ubraną w koszulkę, czarne legginsy, buty do trekkingu i kurtkę, którą zawiązała na biodrach. W okolicach brzucha da się zauważyć natomiast akcesorium, które wywołało burzliwą dyskusję wśród użytkowników serwisu. Jedni żartowali, że to "kamera, żeby nakręcić sceny do kolejnego reality show", inni podeszli do sprawy poważnie i próbowali rozwikłać zagadkę.