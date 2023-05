PIERWSZE zdjęcia Meghan Markle po koronacji króla Karola III! Nie była sama... (FOTO)

Echa sobotniej koronacji króla Karola III wciąż nie milkną i nic nie wskazuje na to, by szybko tak się miało stać. Ceremonia była w końcu pierwszym tego typu wydarzeniem od 70 lat.

Od początku zamieszania wokół koronacji głośno było o udziale podczas niej księcia Harry'ego. Zgodnie z zapowiedziami, młodszy syn króla pojawił się na wydarzeniu solo i niemal od razu po tym, jak korona znalazła się na głowie jego ojca, ulotnił się do samochodu, który zawiózł go na lotnisko. Podobno kilkanaście godzin później 38-latek był już w Kalifornii, gdzie na co dzień mieszka z Meghan Markle i ich pociechami.