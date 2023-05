Rodzina królowej Camilli wspierała ją na koronacji. Pojawiły się dzieci, wnukowie, a nawet BYŁY MĄŻ (ZDJĘCIA)

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A może weszła w układ z ex mężem, że wezmą ślub, bo to w tamtym momencie było jedyne sensowne rozwiązanie i po pewnym czasie, kiedy już dostaną czego chcą, wezmą rozwód i się rozejdą w jako takiej zgodzie i każde uda się w swoją stronę? Podobnie małżeństwo potraktował zresztą Karol, ubił interes, którego w pewnym momencie wszyscy od niego oczekiwali i też kiedy już pojawili się następcy tronu, poszedł w swoją stronę- na zasadzie wilk syty i owca cała... Wygląda na to, że Harry podjął najlepszą możliwą decyzję, odcinając się od tej ekipy spokrewnionych ze sobą ludzi. Kamila posadziła swoje wnuczęta na miejscu dzieci Harrego, to jedyny minus sytuacji