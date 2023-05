Książę Harry błyskawicznie ulotnił się po koronacji. Jego samochód widziano na lotnisku GODZINĘ po uroczystości

W sobotę król Karol III oficjalnie został koronowany na nowego monarchę. Z okazji podniosłego wydarzenia do Londynu zjechały tłumy wysoko postawionych gości - do Opactwa Westminsterskiego przybyli m.in. książę Albert i księżna Charlene, pierwsza dama USA Jill Biden czy Andrzej i Agata Dudowie. Na koronacji ostatecznie pojawił się również książę Harry . Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami młodszy syn Karola do ojczyzny przyleciał samotnie, pozostawiając Meghan Markle i dwójkę pociech w USA. Harry nie tylko nie pełnił żadnej istotnej funkcji podczas uroczystości, lecz również został usadzony dwa rzędy za starszym bratem.

Książę Harry szybko ulotnił się z ojczyzny. Nie skorzystał z zaproszenia na rodzinny lunch

Po zakończeniu ceremonii koronacyjnej w Opactwie Westminsterskim najważniejsi członkowie rodziny królewskiej wraz z Karolem i Camillą udali się do Pałacu Buckingham. Na miejscu royalsi pozdrowili poddanych ze słynnego balkonu, później całą rodziną spotkali się zaś na specjalnym lunchu. Okazuje się, że w gronie przybyłych do pałacu zabrakło księcia Harry'ego. Choć według wcześniejszych doniesień "Daily Mail" młodszy z synów Karola otrzymał zaproszenie na rodzinny obiad, ostatecznie nie zdecydował się z niego skorzystać. Mało tego, tuż po ceremonii Harry popędził ponoć na londyńskie lotnisko...

Po opuszczeniu Opactwa Westminsterskiego Harry z uśmiechem na ustach wsiadł do czekającego już na niego samochodu i odjechał z miejsca ceremonii. Wygląda na to, że książę chciał jak najszybciej opuścić ojczyznę. Według "Daily Mail" pojazd Harry'ego błyskawicznie wyjechał z Londynu. Zaledwie godzinę po koronacji samochód księcia widziano już na lotnisku Heathrow.

Książę Harry błyskawicznie wrócił do USA. Spędził w ojczyźnie nieco ponad dobę

W mediach jeszcze przed koronacją Karola III pojawiały się pogłoski, że młodszy z synów monarchy nie planuje zabawić w ojczyźnie zbyt długo. W ubiegłym tygodniu serwis Mirror donosił na przykład, że Harry ma zamiar rozpocząć podróż powrotną do USA dwie godziny po ceremonii. 38-latek chciał ponoć jak najszybciej dotrzeć do posiadłości w Montecito, by na miejscu świętować 4. urodziny syna, Archiego, które przypadają właśnie w dniu koronacji. Tabloid już wówczas spekulował, że książę uda się na lotnisko tuż po zakończeniu nabożeństwa w Opactwie Westminsterskim. "The Sun" donosił zaś, iż do USA Harry powróci na pokładzie prywatnego odrzutowca.