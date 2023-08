Fala spekulacji na temat rozwodu Meghan Markle i księcia Harry'ego po wycieku nowego zdjęcia byłej księżnej Sussexu

Monka33 31 min. temu zgłoś do moderacji 10 11 Odpowiedz

Pudel kasuje więc napiszę to jeszcze raz😄😄😄😄. Mariuszu odpowiadam na pytanie🙂 Skwer Ptasi Gaj znajduje się blisko skaja:))))niedaleko dzielnicy Grabiszyn :)). Popowice są trochę za daleko. Dziwne, jesteś z Wrocławia a zadajesz takie pytaniai to mnie dojezdnej ????:)))). Chciałam jeszcze wrócić do Jacka.... wiesz że Zejdlerek ma na drugie imię Wiesiu 🥰🥰🥰jak mój zmarły tata🥰🥰🥰🥰🥰mało tego też jest ze Stycznia i rok urodzin bliski bo zaczyna się tak samo195.... 🥰🥰🥰🥰 Boziu Jacek może z moim tatą pione sobie przybić hihihi:))))❤️❤️❤️. Wyczytałam na jednym ze zdjęć archiwalnych jak Jacek nazywał swoją mamę, tak samo zwracam się i ja do swojej MAMUŚKA😊, jak już wcześniej pisałam mama Jacka i ja mamy ten sam krąg zainteresowań:))))),mamy więcej wspólnego niż myślałam❤️. Nawet nie wiesz jak się cieszę. Jeszcze jedno, deszcz się rozpadał a ja przyjechałam w sukience i balerinkach😄😄😄😄.